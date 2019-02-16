شكرا لقرائتكم خبر عن مشارك إفريقي بمنتدى شباب العالم: «ندرس مصر في مناهجنا الدراسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشنقيطي طالب موريتاني في كلية الدراسات الإفريقية، إن مصر لها مكانة عظيمة في نفس أي مكان شاب إفريقي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين»: «مصر من الدول العربية التي لها مكانة كبيرة في وجداني مع سوريا والعراق، وكنت أطمح في استكمال دراستي فيها، وعندما أتتني الفرصة لاستكمال دراستي، لم يكن من الممكن أن أرفضها».

في سياق متصل، قال إبراهيم جوري -من دولة مالي- طالب في الجامعة الإسلامية العالمية، وأحد المشاركين في النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم، إن مصر معروفة على نطاق واسع بالنسبة للأفارقة عمومًا والماليين خصوصًا، لافتًا إلى أنها بلد السياحة والحضارة.

وواصل: «ندرس مصر في مناهجنا الدراسية، وفي الصف الأول الابتدائي، وتحديدًا في مادة التاريخ القومي، ندرس ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة حتى الحضارة الفرعونية».

وعن مشاركته في منتدى شباب العالم، قال: «شيء رائع ومختلف للغاية، وقد شاركت في مؤتمر القمة العربية- الإفريقية، وفيها تجمع كل الشباب العرب والأفارقة وكانت فرصة رائعة للتعارف وكان هناك اندماج كبير بيننا».