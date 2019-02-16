شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سياحة النواب»: استراتيجية لإعادة الهيكلة الداخلية للمنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن التقارير الدولية أثبتت أن مصر تتمتع الآن بأمان ما ساعد على إعادة السياح الأجانب لنا.

وأضاف «صدقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»: «مصر اكتشفت أسواقا سياحية جديدة بعد انحسار السياح الروس عن زيارة مصر، متوقعا أن تشهد مصر في الأيام المقبلة زيادة كبيرة في أعداد السياح».

وأشار إلى أن عام 2019 مؤشراته إيجابية والأرقام في تزايد وتصاعد، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مصر ترتيب البيت من الداخل وهناك تعاون مع وزارة السياحة ووزارة الطيران وهناك استراتيجية لإعادة الهيكلة الداخلية.

وأوضح أن السياحة المصرية تستطيع أن تجتذب أعدادا غفيرة للغاية، وعلينا استغلال الفترة الحالية في إعداد البنية التحتية قبل كأس الأمم الأفريقية.