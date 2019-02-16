شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية للعاملين بنظافة الجيزة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، برئاسة مختار أبو الفتوح، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة مؤكدة أن ذلك للحفاظ على الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تعيشهُ البلاد.

وقالت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، فى بيان لها إن الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد يشهد تحسناً كبيراً فى الأداء كما أن البلاد تحتاج إلى المزيد من الاستقرار السياسى لضمان تنفيذ البرنامج كاملاً بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن



وأضاف البيان: نعلن التأييد للقيادة السياسية لما تقوم به من إصلاحات حقيقية ووطنية مؤيدين التعديلات الدستورية فى أوسع نطاق حتى يكتمل البنيان الحقيقى لمؤسسات الدولة وتأييد جميع الخطوات القوية التى تقوم بها القيادة السياسية من أجل مصر والمصريين ففى الوقت التى تخوض فيه مصر حرباً فى كل الاتجاهات من الداخل والخارج ضد الإرهاب حفاظاً على أمن المواطن يقود الرئيس عبد الفتاح السيسى الدولة المصرية فى طريق التقدم الاقتصادى فى كل المجالات لكى يضعها فى مصاف الدول المتقدمة ويعمل على استعادة مكانتها الدولية واستكمال لمسيرة البناء والتنمية ، خاصةً وأن دستور 2014 تم إصداره في ظروف انتقالية ونحن الآن في مرحلة الاستقرار والتقدم وهناك العديد من النصوص الدستورية تحتاج إلى تعديل حقيقي للتواكب مع التقدم الذي تخطو به مصر، الأمر الذي سيعود على المواطن بالخير والرخاء.



