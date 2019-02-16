شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انطلاق فاعليات مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية بمشاركة 32 قيادة نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تواجدها الدائم داخل القارة الأفريقية، ولأهمية دور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، تستضيف وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذي تبدأ فاعلياته اليوم وحتى 23 من فبراير الجارى بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية ومن الوزراء المعنيين بالأرصاد الجوية بالقارة.

ومن المقرر أن تشارك 32 سيدة من مختلف الدول الإفريقية بمؤتمر القيادات النسائية فى مجال الأرصاد الجوية والذى بدأ فعالياته صباح اليوم ويستمر حتى غداً الأحد، وذلك إيمانا بأهمية الدور الذى تلعبه المرأة فى مختلف المجالات وتماشيا مع توجه الدولة بتعظيم هذا الدور وتمكين المرأة الافريقية وتشجيعها على تقلد المناصب القيادية.

كما ستتناول أجندة أعمال هذا المؤتمر اجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية والبالغ عددهم 29 وزيرا يوم الخميس الموافق 21 فبراير برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وكذا اجتماعا لرؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى هذا المجال وكذلك مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية.