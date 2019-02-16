شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن أن تصريحات خالد الهيل الناطق الرسمى باسم المعارضة القطرية، بشأن وجود أرضية قوية للانشقاقات داخل النظام الحاكم فى الدوحة نتيجة انقسام بين دبلوماسيين قطريين من طريقة إدارة تنظيم الحمدين للأزمة مع دول المقاطعة، تؤكد صدق انفراد القناة بشأن وجود تصدع كبير داخل قصر "الوجبة".

وأكد تقرير القناة المعنية بفضح جرائم تميم بن حمد، أن "الهيل"، نقل عن مصادر دبلوماسية رفيعة أن هناك أرضية قوية للانشقاق، خصوصا أنه يوجد انقسام كبير بين الدبلوماسيين القطريين، وذلك لشعورهم بالحرج الكبير من كيفية إدارة ملف الأزمة، وتابع:"تميم لم يترك الدبلوماسيين يعملون فى إدارة الأزمة وفق اللوائح والقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، بل جعلهم مجرد جهة تنفيذ لتعليمات مباشرة من جهاز أمن الدولة".

ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، فأن المصدر كشفت لـ"الهيل"، عن مدى الحالة الإنهزامية التى يعانى منها الدبلوماسيين القطريين، بعد حالة التسول التى يقومون بها فى مختلف بلدان العالم من أجل كسب الدعم لبلدهم.