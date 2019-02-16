شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الأوقاف: البابا تواضروس رمز وطنى راسخ فى أذهان كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادته بالمشاركة فى لقاء يجمعه مع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لافتا إلى أن البابا تواضروس رمزا وطنيا راسخا فى أذهان كل المصريين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة - خلال كلمته فى الندوة التى تعقدها الجامعة البريطانية بالقاهرة بعنوان: "المحبة والتسامح بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية - إن مقولة البابا تواضروس الخاصة بأن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وأن تعلق هذه الجملة في أذهان المصريين دليل على صدقها وأنها نابعة من قلب مخلص للوطن.

وأضاف أن الروح التى يتمتع بها قداسة البابا تواضروس هى التى تحافظ على الكنائس والمساجد والوطن أيضا، لافتا إلى أن البابا تواضروس الثاني يبذل مجهود كبير مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهذه المجهودات أثارت إعجاب العالم كله، فى ظل الجهود المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدأت الندوة بعزف السلام الوطنى، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات أبطال القوات المسلحة والإنجازات التى تحققها على كافة المستويات.

كما تم استعراض الأعمال التى قدمتها الجامعة البريطانية بالقاهرة لتطوير وتجديد دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس.