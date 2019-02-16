لبلبة تفتتح معرضين للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

افتتحت الفنانة لبلبة، ومريم عثمان مدير مركز بن راشد، وسهير عبدالقادر مؤسس مهرجان أولادنا، معرضي التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية الدولي، في مركز الهناجر للفنون، اليوم السبت.

يأتي ذلك كأولى فعاليات اليوم الإماراتي الذي يقيمه مركز بن راشد لأصحاب الهمم، ضمن مهرجان "أولادنا" الذي انطلق أمس الجمعة، بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية.

ويضم المعرض العديد من اللوحات التي أبدعها عدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة في عدد من الدول، على رأسها مصر والإمارات والصين وغيرها من الدول.