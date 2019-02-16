وزير الزراعة يتفقد العمل بمشروع "20 ألف فدان" غرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - أ ش أ:

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مخصص لها مساحة 20 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بنطاق محافظة المنيا، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بزراعة 4 محاصيل في المساحة المخصصة لها وهي الشعير والقمح والبنجر والكانيولا.

وأضاف الوزير - خلال تفقده لمزرعة وزارة الزراعة بمنطقة غرب غرب المنيا يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا - أن الكانيولا يمثل بالنسبة لمصر أحد الحلول لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية حيث يتم استخراج زيت الطعام من بذوره كما يتميز بأنه المحصول الزيتي الذي يتم زراعته في الشتاء ويتحمل الملوحة والجفاف.

وأشاد الوزير بالقائمين علي المشروع وقال إنه تفاجأ بجودة المحاصيل، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية يتابع ويقيم كل التجارب والأصناف التي تتم زرعتها، حيث يتم تجريب عدة أصناف وتوجد مزرعة كبيرة في توشكي على مساحة 440 فدان، تضم محاصيل بستانية وحقلية ويتم اختيار مواعيد زراعة مختلفة للتغلب على الظروف البيئية وإنتاج أفضل محاصيل من خلال اتباع طرق تسميد جديدة وتحديد كميات المياه المناسبة، موضحًا أنه في حال نجاح التجارب على بعض الأصناف سيتم التوسع في المساحات المنزرعة.

ونوه أبو ستيت بأن دور الوزارة البحث والإرشاد ورعاية المحصول من الزراعة وحتى الحصاد، وأن تقدم للمستثمرين نماذج زراعية جاهزة تراعي المواعيد المناسبة للزراعة ونوعية التسميد وكميات المياه، ويتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن الكانيولا سيتم زراعتها بطريقة تعاقدية لتشجيع المزارعين.

وأعلن أن الوزارة ستطلق موقعا إلكترونيا للإرشاد الزراعي قريبًا، وذلك للتغلب علي عجز الموارد البشرية والمرشدين والمهندسين الزراعيين في إطار سياسة الوزارة لاتباع التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد والتوعية.

من جانبه، قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه من أولى تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين التوسع في النشاط الزراعي والصناعي لإتاحة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، والمنيا تمتاز بكبر المساحة التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف من خلال تذليل كافة العقبات َوتيسير الإجراءات ويأتي نموذج مشروع المليون فدان غرب غرب المنيا نموذجا يحتذي به في مجال تنمية واستغلال موارد الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي وهناك بروتوكول تم توقيعه لرصف الطريق المؤدي للمزرعة.