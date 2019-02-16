أخبار مصر | هي الأولى منذ 12 عاما.. "شكري" يبدأ زيارة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هي الأولى منذ 12 عاما.. "شكري" يبدأ زيارة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأحد، زيارة إلى إيرلندا، يعقد خلالها عدة لقاءات مع المسئولين الأيرلنديين لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن المشاركة في الاجتماع التشاوري المصغر لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني، والذي دعا إليه الجانب الأيرلندي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يلتقي الوزير شكري خلال الزيارة بكل من رئيس جمهورية أيرلندا، ورئيس مجلس النواب الأيرلندي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي.

كما يشارك الوزير شكري في جلسة نقاشية بمعهد الشئون الدولية والأوروبية (IIEA)، حيث يلقي كلمة لاستعراض رؤية مصر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الصلة.

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هذا، ومن المقرر أيضا أن يقوم شكري بغرس شجرة باسم مصر في حديقة فورملي الملحقة بقصر فورملي التاريخي الذي سيكون مقر الاجتماع التشاوري المصغر حول الشأن الفلسطيني.

وكشف حافظ، أن مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري تأتي في إطار الحرص المصري على الدفع بجهود دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث من المتوقع مشاركة وزراء خارجية كل من أيرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص والسويد وأسبانيا، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير شكري إلى أيرلندا تكتسب أهمية خاصة، لتزامنها مع مرور أكثر من أربعين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية تؤسس علاقة رسمية مع أيرلندا عام 1975، وافتتحت السفارة المصرية رسمياً عام 1978.

هذا، وتعد زيارة الوزير شكري الأولى لوزير خارجية مصري إلى أيرلندا منذ نحو اثني عشرة عاما.