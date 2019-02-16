أخبار مصر | رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: كلمة السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن قوية ومباشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: كلمة السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن قوية ومباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ تتسم بالرسائل المباشرة والقوية خاصة فيما يتعلق بأهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف لإنجاح كافة العمليات والتحركات التى تهدف الى إفشاء السلام وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتابع في بيان له: حيث جاءت الكلمة متركزة حول الأمن والتنمية اللذان هما مفتاح الاستقرار والتكامل الاقتصادى التى تسعى اليه مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى وتحقيق الأهداف التنموية فى اإطار أجندة التنمية المستدامة الإفريقية ٢٠٦٣ فى حسن استخدام موارد وامكانيات القارة الافريقية لتكون قاطرة الاقتصاد العالمى خلال السنوات القادمة.