أخبار مصر | حزب الحرية المصري يفتتح عددًا من المقرات الخاصة به بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يفتتح عددًا من المقرات الخاصة به بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب الحرية المصري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وبحضور النائب إسماعيل نصر الدين، مساعد رئيس الحزب والنائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة وأمين لجنة العمال بالحزب، والدكتور محمد صالح هاشم، مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم، وبصحبة أعضاءهيئة مكتب الأمانة العامة، وأمين محافظة الفيوم الأستاذ محمد فؤاد، عدد من المقرات الخاصة بالحزب بالفيوم.

يأتي هذا في إطار سعي الحزب لافتتاح عدد من المقرات بجميع المحافظات، ليكون له هيكل تنظيمي بداية من المحافظات ووصولا إلى القرى والمراكز والنجوع.

وأكد حسب الله، خلال الافتتاح على ضرورة الاهتمام بالمواطنين وحل المشكلات التي تواجهم بصفة مستمرة ليكون الحزب ظهيرًا لهم، مشيرًا إلى أهمية تواجد أعضاء أمانات الحزب بالشارع وتواجدهم مع المواطنين.

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وأضاف رئيس الحزب، أن الحزب منوط به توعية المواطنين بما يختص بالحياة السياسية ودور الأحزاب في الشارع وتأثيرها على حياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

من جانبه أوضح النائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، أن الحزب يسير نحو المواطن بخطى ثابتة، ويسعى من خلال مقراته أن يساهم في تحقيق الدعم لهم ومساندة الدولة في مرحلة التنمية والبناء الاقتصادي.

وأشار مهنى، أن الحزب يملك كوادر قادرة على تغيير المشهد السياسي، وقادرة على مزج الخبرة مع الشباب لإخراج نموذج مختلف ومميز عن العمل السياسي الحزبي في مصر.