مصر | كثافات مرورية بمنطقة شق الثعبان إثر كسر ماسورة مياه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بمنطقة شق الثعبان إثر كسر ماسورة مياه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بمنطقة شق الثعبان، إثر كسر ماسورة مياه، وجار سحب الكثافات المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده بكسر ماسورة مياه بطريق الاوستوراد بمنطقة شق الثعبان، بالطريق القادم من حلوان اتجاه المعادي، وظهور كثافات مرورية.

وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتم إخطار محافظة القاهرة، وجار شفط المياه، وسحب الكثافات المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

"ملابس وهاتف محمول".. كواليس العثور على قنبلة المريوطية (فيديو)

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إلى أن الشنطة الحريمي المعثور عليها أسفل كوبري المريوطية، كان بداخلها ملابس أطفال وهاتف محمول.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه حال فحص البلاغ، تبين وجود مكالمة هاتفية بالهاتف المحمول، وتبين أنها من صاحبة الشنطة، وقررت نسيانها الشنطة بمكان العثور عليها، مشيرًا أنها استلمت الشنطة من قسم شرطة الهرم.

كان أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين بمنطقة المريوطية، دائرة قسم الهرم، وبالفحص تبين أنها شنطة حريمي، ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأنه عبارة عن شنطة حريمي، ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

عاجل.. سطو مسلح على محل مجوهرات بحدائق الهرم (صور)

قام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.