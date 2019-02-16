مصر | المفرقعات: قنبلة المريوطية "شنطة حريمي" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفرقعات: قنبلة المريوطية "شنطة حريمي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين بمنطقة المريوطية، دائرة قسم الهرم، وبالفحص تبين أنها شنطة حريمي، ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأنه عبارة عن شنطة حريمي، ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

عاجل.. سطو مسلح على محل مجوهرات بحدائق الهرم (صور)

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قام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.