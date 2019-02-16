شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تُطلق أول قافلة خدمية لفحص أهالي «باب العبيد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أول قافلة خدمية مجمعة لخدمة أهالي منطقة باب الأحرار (العبيد) والكوبري بأبيس، والتي تأتى كخطوة أولى ضمن فعاليات الملتقى البيئي التاسع الذي تنظمه جامعة الإسكندرية.

وشارك في القافلة مسئولون ومتطوعون وأفراد من المعهد العالي للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية وكلية العلوم وكلية زراعة سابا باشا وكلية التربية النوعية ووزارة الصحة، بجانب فريق القادة الاجتماعيين بكلية الطب وفريق القادة الاجتماعيين وحماية البيئة بكلية الزراعة سابا باشا بالإضافة لجمعية حماة المستقبل وصندوق مكافحة المخدرات.

قدّمت القافلة حملة توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، تم خلالها توزيع منشورات، وإقامة ندوة للتعريف بأضرار المخدرات والتدخين، بالإضافة إلى ندوات عامة أخرى عن التوعية الصحية، وأمراض النسا، ووسائل تنظيم الأسرة.

كما قام أعضاء القافلة خلال اليوم بعدة أنشطة اجتماعية وطبية مختلفة، منها عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر تم خلالها عمل 118 كشفا على مرض الضغط، و93 كشفا عن مرض السكر، و٤٨ كشفا مبكرا عن فيروس الكبد الوبائي سي، بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن حملة 100 مليون صحة، إذ تبيّن إصابة 3 حالات منهم تم تحويلهم لمستشفى الحميات لعمل الفحوصات وأخذ العلاج المناسب.

كما أعلنت الجامعة اعتزامها مواصلة جهودها في مواجهة الفقر بتلك المناطق، عن طريق إرسال طاقم لتدريب السيدات على الخياطة والتطريز وفتح فصول محو الأمية للصغار وكبار السن.