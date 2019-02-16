شكرا لقرائتكم خبر عن صياد يشعل سيارة ابن عمه برشيد: «للخلاف على أولوية الصيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم صياد برشيد ابن عمه بإشعال سيارة مملوكة له، السبت، بسبب الخلاف على أولوية الصيد بالبحر المتوسط، وتم القبض على المتهم والذي أنكر ما نسب إليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بإبلاغ «ح .ا»، ٣٤ سنة، صياد، بقيام ابن عمه «م .ك»، ٥٨ سنة، صياد، بإضرام النيران بسيارته أثناء توقفها أمام منزله بسبب خلافات بينهما على أولوية الصيد بالبحر.

تم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الأهالي دون حدوث إصابات، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهام المبلغ له بسبب الخلافات بينهما على الصيد.