شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: تكليفات رئاسية بفتح كليات جديدة في تخصصات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

ووجه «عبدالغفار» بضرورة التنسيق بين الجامعات المصرية في تنظيم الفعاليات التي ستشارك بها بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي 2019 وذلك من خلال خطة شاملة تجمع كافة جهود الجامعات في هذا الشأن.

وأعلن «عبدالغفار»، عن إطلاق مشروع لتعظيم الاستفادة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية لتحقيق اكتفاء ذاتي للمجتمع الجامعي من المنتجات الزراعية والحيوانية، وتدعيم دورها ككليات منتجة في خدمة المجتمع.

وأكد على ضرورة تنمية الموارد الذاتية للجامعات للمساهمة في تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجتمع الأكاديمي.

وطالب «عبدالغفار»، بزيادة عدد زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة ضمن مبادرة «كل يوم جديد» التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لتنظيم فعاليات للطلاب لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية، بالإضافة إلى الاستعانة بكبار المسؤولين والوزراء لإلقاء محاضرات حول المشروعات القومية في كافة قطاعات الدولة.

وشدد «عبدالغفار»، على أنه في ضوء تكليفات الرئيس بفتح كليات جديدة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، على إنشاء كليات في تخصصات علوم الحاسب والمعلومات، لاستكمال إنشاء كلية بهذا التخصص الهام بكل جامعة مصرية، إلى جانب العمل داخل لجنة قطاع الحاسبات لتحديث المناهج الدراسية بهذا التخصص وملائمتها للتطورات الحديثة. وفي هذا الإطار وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة كفر الشيخ طبقًا للمعايير المعتمدة عالميًا.

وأكد الوزير على عدم موافقة المجلس الأعلى للجامعات مستقبلا على إنشاء كليات في تخصصات علمية متكررة لا يحتاجها المجتمع. وطالب «عبدالغفار»، رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية للعمل في تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وطالب الوزير بالإعداد لمسابقة أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين، وفقا للمعايير المطلوبة للمسابقة ومنها توافر إدارة للوافدين وتوفير خدمات وأنشطة لرعاية الطلاب وقنوات اتصال الكترونية، مشيرا إلى موافقة المجلس على تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بما يتلائم مع النظم التعليمية بالدول الأخرى.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات لدراسة الأخذ بنظام العام التأهيلي للطلاب الوافدين خريجي النظم التعليمية المختلفة عن النظام المصري.

ووافق المجلس على قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ببرامج الساعات المعتمدة في الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي الحالي.

وبشأن ما أثير مؤخرا حول الشهادة الثانوية البريطانية الدولية داخل جمهورية مصر العربية قرر المجلس استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المعمول بها حاليا بمكتب التنسيق حتى العام الجامعى 2018/ 2019، مع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمنح جميع الشهادات الأجنبية لمراجعة ضوابط قبول هذه الشهادات بمؤسسات التعليم العالى المصرية.