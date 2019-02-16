شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «القوى العاملة» تطلق محطة جديدة لمبادرة «مصر أمانة بين إيديك» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة القوى العاملة، اليوم، السبت، محطة جديدة من «مبادرة مصر أمانة بين إيديك»، بمحافظة قنا، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرا إلى أن البرنامج الأول يستمر لمدة 3 أيام، على أن يبدأ برنامجا ثانيا الثلاثاء القادم يستهدف مجموعة أخرى من أطراف العملية الإنتاجية.

وأناب الوزير، عادل صبحي مدير عام الإدارة العامة للتنظيمات النقابية لافتتاح البرنامج الأول الذي يشمل تدريب وتوعية نحو 193 قيادة نقابية من العاملين في 53 لجنة نقابية بجميع مواقع العمل بالمحافظة، لتأهيلهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة. حضر الافتتاح أسعد أحمد السيد وكيل مديرية القوى العاملة بقنا، وسيد أحمد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

القوي العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة «مصر أمانة بين أيدك» بقنا

القوي العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة «مصر أمانة بين أيدك» بقنا

القوي العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة «مصر أمانة بين أيدك» بقنا