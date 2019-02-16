شكرا لقرائتكم خبر عن «عميد طب بنها» يطمئن على الناجية من هدم بيتها بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اليوم، سير العمل بالمستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور محمد عبدالسلام، مدير المستشفيات الجامعية ببنها، أقسام المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومدى رضائهم عن الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وحرص «القاضي» ومدير المستشفى خلال زيارته على زيارة ربة المنزل الناجية من هدم بيتها بقرية القشيش، التابعة لمركز شبين القناطر، حيث اطمأن خلالها على الحالة الصحية لها، وتقديم الرعاية الصحية المقدمة لها.

وشدد على أهمية تقديم رعاية صحية مميزة، تلقى رضاء المترددين على المستشفى الجامعي من قطاع القليوبية والمحافظات المجاورة.