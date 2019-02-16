شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لـ"أولياء الأمور": التطعيم آمن وطعموا أولادكم حفاظا على صحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم أكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، بـ 8 ملايين طالب، والتى انطلقت يوم 12 فبراير 2019، وتستمر حتى 28 مارس القادم.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الأدوية التى تعطى للطلاب أمنة تماما، وتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الحملة تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالى، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى مضاعفات لحالات سواء فى هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها فى النشرات الطبية الخاصة به، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التطعيم، قائلة للأولياء "طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم".

يذكر أن المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية بدأت يوم 12 فبراير وتستمر حتى 21 من نفس الشهر بمحافظات: الشرقية، المنيا، القليوبية، بورسعيد، البحيرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، الدقهلية، قنا، الفيوم، جنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، والمرحلة الثانية ستنطلق في باقى المحافظات بدءا من 19 إلى 28 مارس المقبل.

كما قام مركز المعلومات الدوائية المصري بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان بنشر عدد من الإرشادات الهامة لأولياء الأمور، جاء بها أن المستحضر المستخدم فى الحملة يحتوى على مادة Mebendazole وهى مادة قوية جدا وفعالة كطارد للديدان ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار ما يلي:

- يجب ألا يتعاطى الطفل عقارا يحتوى على مادة ميترونيدازول لمدة خمسة أيّام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة، ومن أمثلة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة الـ metronidazole والمتداولة بالأسواق يلى:

فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole ، فلازول Flazol ، اليزول Elyzol ، روزيكس Rozex ، فلاجيكور Flagicure ، انازول Anazol ، دوموزول Dumozole ، نيدازول Nidazole ، سوبرازول Superazole ، ميتروتيدازول Metronidazole بوميكسازول bumexazole, copagaramonكوباجرامون, دومازول dumazol, entophar انتوفار.

وأكد مركز المعلومات أن تناول هذا الدواء يعطى عن طريق الفم ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، قد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.

كما نصح " المركز" باخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت (وصفة طبية، المنتجات الطبيعية، والفيتامينات) والمشاكل الصحية قبل أخذ الجرعة.