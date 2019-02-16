وزير التعليم العالي: الأعلى للجامعات لن يوافق على إنشاء كليات في تخصصات متكررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عدم موافقة المجلس الأعلى للجامعات مستقبلا على إنشاء كليات في تخصصات علمية متكررة لا يحتاجها المجتمع.

وطالب عبدالغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم السبت، رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية للعمل في تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما أعلن عبدالغفار الموافقة على إضافة دورة مكافحة الفساد والتعريف به ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وفى إطار تطوير سياسات جذب الطلاب الوافدين، طالب عبد الغفار بالإعداد لمسابقة أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين التي تم الاتفاق عليها في الملتقى الأول للطلاب الوافدين الذي نظمته جامعة المنصورة مؤخرا، وفقا للمعايير المطلوبة للمسابقة ومنها توافر إدارة للوافدين وتوفير خدمات وأنشطة لرعاية الطلاب وقنوات اتصال الكترونية.

ودعا وزير التعليم العالي، الجامعات للاشتراك في معارض تسويق الجامعات المقرر تنظيمها بنيجيريا وعمان خلال الفترة القادمة.