رئيس السكة الحديد يفاجئ ورش ومستشفى الهيئة بأبوزعبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، ورش أبو زعبل الإنتاجية، ومستشفى الهيئة بأبو زعبل فى جولة مفاجئة، رافقه فيها نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني.

وأثناء الجولة تفقد رئيس الهيئة أقسام الورش المختلفة، والمسبك المتخصص في إنتاج فرامل الجرارات وعربات البضاعة كما تابع سير العمل وأعمال التطوير التى تتم بالورش والتقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم .

وصرح رئيس الهيئة، حسب بيان، بأن ورش أبو زعبل تعتبر من الورش الإنتاجية الرئيسية حيث تبلغ مساحتها حوالى ٦٧ فدانًا ويعمل بها حوالى ١١٠٠ عامل وفني ومهندس، ويتم فيها عمل عمرات عمومية ومتوسطة لعربات الركاب المطورة والبضاعة، بالإضافة لمسبك نصف آلي لإنتاج فرامل الجرارات وعربات البضاعة، كما تقوم الورش بتوفير احتياجات الهيئة من بعض قطع الغيار اللازمة في عمليات الصيانة والتطوير للعربات والجرارات.

يأتي ذلك ضمن الزيارات المفاجئة التي يقوم بها رئيس الهيئة لمتابعة أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات، إضافة إلى تحديث وتطوير ورش أبو زعبل ورفع كفاءتها لتنفيذ برامج العمرة لعربات الركاب لخدمة خطوط الفروع والضواحي، إضافة إلى عمرة عربات البضاعة.

وفى نهاية الجوله شدد رئيس الهيئة على العاملين بالورش ببذل مزيد من الجهد فى توفير قطع الغيار اللازمة في أعمال الصيانة، للعمل على زيادة إتاحة عربات الركاب المطورة بالإضافة إلى عربات البضاعة، كما وجه أن تحسين مستوى الخدمة في مقدمة أولوياته خلال الفترة القادمة.