"حقيبة حريمي" تثير الذعر بمنطقة المريوطية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اشتبهت قوات الأمن بالجيزة في جسم غريب بمنطقة المريوطية، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية بمنطقة الهرم.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بخبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، في الوقت الذي فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا ومنعت حركة المارة والسيارات على حد سواء.

وتبين بالفحص باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة سلبية البلاغ، وأن الجسم عبارة عن حقيبة حريمي متروكة، داخلها ملابس أطفال وهاتف محمول، وتم تعقيم المنطقة بالكامل دون العثور على أجسام غريبة.