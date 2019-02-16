تأجيل دعوى 5 من أسر الشهداء لتعويضهم 150 مليون دولار من قطر لـ20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت الدائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، جلسات الدعوى المقامة من أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية بمصر، للمطالبة بتعويضهم 150 مليون دولار من قطر وأميرها تميم بن حمد لإيوائهم إرهابيين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية، لجلسة 20 يونيو المقبل.

واستمعت المحكمة للمحامي طارق زغلول، وكيلا عن المدعين، والذي طلب التصريح لهم بالحصول على صور من القضايا الخاصة بوقائع استشهاد ذوي مقيمي الدعوى، من نيابة شمال سيناء الكلية، وتمكينهم مِن إعلان قطر بواسطة وزارة الخارجية المصرية.

وأقام الدكتور حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، الدعوى بصفته وكيلًا عن يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، طالبوا بالتعويض عن استشهاد ذويهم في عمليات إرهابية تمولها قطر بشمال سيناء.

وأشارت الدعوى، إلى أن الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب الجرائم الإرهابية في تسجيلات فيديو تم بثها بعد كل عملية، وأن قطر آوت بعض أعضاء جماعة الإخوان وامتنعت عن تسليمهم لمصر، على الرغم من ثبوت تورطهم في علميات إرهابية والتحريض المستمر ضد ضباط الجيش والشرطة من خلال قناة الجزيرة وتوفير غطاء إعلامي لهم، والذى تسبب في سقوط العديد من الضحايا بينهم أبناء مقيمي الدعوى.

واستند مقيمو الدعوى، إلى دفاع أمير قطر تميم بن حمد في كلمته أمام جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017 عن جماعة الإخوان، وأنها ليست جماعة إرهابية، موضحة أن قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بإيواء عناصر جماعة الإخوان وتمويلهم والامتناع عن تسليمهم لمصر بعد تقديم طلبات رسمية بذلك.