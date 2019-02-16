مصر | المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما باستعراض القوة وقتل مواطن بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما باستعراض القوة وقتل مواطن بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "محمود صابر، محمد علي" بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهم " عمرو حامد" بالسجن عامان، لاتهامهما باستعراض القوة وقتل مواطن بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمود صابر، محمد علي، عمرو حامد"، وأخرين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجنى عليه " مصطفى حسين" وأخرين بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم، وتعريض حياتهم للخطر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه الطفل "مصطفى حسين" عما بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلقوا عليه قاصدين القتل، ما أدى لإصابة المجني عليه بالإصابات التى أودت بحياته.