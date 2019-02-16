مصر | ضبط عاطل وصاحب شركة جمعا 11 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية وبورسعيد لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام "محمد.ع"، 35 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي مايعادل "ثلاثة ملايين جنيه مصري".

من جهة أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، قيام "حسام الدين.م"، 31 سنة، صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتي "الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي" حيث يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستهداف المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندي ما يعادل "ثمانية مليون جنيه مصري".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.