أخبار مصر | وزارة القوى العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة "مصر أمانة بين إيدك" بقنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة القوى العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة "مصر أمانة بين إيدك" بقنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة القوي العاملة، اليوم السبت، محطة جديدة من "مبادرة مصر أمانة بين إيديك"، وذلك بمحافظة قنا، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلي أن البرنامج الأول يستمر لمدة 3 أيام، على أن يبدأ برنامجا ثانيا يوم الثلاثاء القادم يستهدف مجموعة اخرى من أطراف العملية الإنتاجية.

وأناب الوزير، عادل صبحي مدير عام الإدارة العامة للتنظيمات النقابية لافتتاح البرنامج الأول الذي يشمل تدريب وتوعية نحو 193 قيادة نقابية من العاملين في 53 لجنة نقابية بجميع مواقع العمل بالمحافظة، لتأهيلهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

حضر الافتتاح أسعد أحمد السيد وكيل مديرية القوى العاملة بقنا، وسيد أحمد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.