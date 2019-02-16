أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد ورش ومستشفى الهيئة بأبو زعبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد ورش ومستشفى الهيئة بأبو زعبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ورش أبو زعبل الإنتاجية، ومستشفى الهيئة بأبو زعبل في جولة مفاجئة رافقه فيها نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني.

وأثناء الجولة تفقد رئيس الهيئة أقسام الورش المختلفة، والمسبك المتخصص في إنتاج فرامل الجرارات وعربات البضاعة كما تابع سير العمل وأعمال التطوير التى تتم بالورش والتقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وصرح رئيس الهيئة بأن ورش أبو زعبل تعتبر من الورش الإنتاجية الرئيسية حيث تبلغ مساحتها حوالى ٦٧ فدانًا ويعمل بها حوالى ١١٠٠ عامل وفنى ومهندس، ويتم فيها عمل عمرات عمومية ومتوسطة لعربات الركاب المطورة والبضاعة، بالإضافة لمسبك نصف آلى لإنتاج فرامل الجرارات وعربات البضاعة، كما تقوم الورش بتوفير احتياجات الهيئة من بعض قطع الغيار اللازمة في عمليات الصيانة والتطوير للعربات والجرارات.

يأتى ذلك ضمن الزيارات المفاجئة التى يقوم بها رئيس الهيئة لمتابعة أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة فى كافة المجالات بالاضافة الى تحديث وتطوير ورش ابو زعبل ورفع كفاءتها لتنفيذ برامج العمرة لعربات الركاب لخدمة خطوط الفروع والضواحى بالاضافة الى عمرة عربات البضاعة.

وفى نهاية الجوله شدد رئيس الهيئة على العاملين بالورش ببذل مزيد من الجهد فى توفير قطع الغيار اللازمة فى اعمال الصيانة، للعمل على زيادة اتاحية عربات الركاب المطورة بالإضافة إلى عربات البضاعة كما وجه أن تحسين مستوى الخدمة فى مقدمة أولوياته خلال الفترة القادمة.