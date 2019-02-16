أخبار مصر | هيثم طوالة يعلن عن دعمه وموافقته على التعديلات الدستورية

أعلنت جبهة شباب الصحفيين برئاسة هيثم طوالة عن دعمها وموافقتها الكبيرة على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب، وجاءت في المقام الأول والأخير لصالح الشعب المصري في لحظات فارقة من عمر الوطن سوف تسجل في التاريخ الحديث بحروف من نور، مؤكدة الجبهة على إن هذه التعديلات أصبحت واجب وطني وقومي على كل مصري شريف مهموم بقضايا الوطن والمواطن وضرورة ملحة للحفاظ على حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها البلاد وجعلت من مصر دولة قوية متماسكة مترابطة بعد أن تاهت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إننا تلقينا مكالمات ورسائل كثيرة جدا من الصحفيين الشرفاء العاشقين لتراب مصر من مختلف التيارات السياسية والإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية يرحبون بهذه التعديلات الدستورية ومؤكدين على أنها تأخرت كثيرا.

وأضاف طوالة إن تعديل الدستور يخدم مسار الديمقراطية ويعزز قيم الحق والخير والعدل والجمال ويحافظ على الهوية المصرية ويعكس حرص مجلس النواب على النهوض والارتقاء بالدولة المصرية في ظل التحديات الجسام والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود.

وأشار رئيس الجبهة إلى إن كل دول العالم تغير دساتيرها مرات عديدة فهو ليس قرآن وكان دستور 2014 مناسب في توقيته ولكن مع حالة التقدم والازدهار و البناء التي تعيشها مصر بعزة وكرامة وشموخ كان من الواجب علينا أن نغير بعض بنود الدستور ليواكب الإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة وليكون نقطه ضوء جديدة وشعاع أمل يفجر الطاقات ويضئ الطريق نحو غد أفضل ومستقبل مشرق لكل المصريين.