شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ميناء دمياط ويتابع أعمال تنفيذ المحطة بـ 1.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، جولة بميناء دمياط البحري، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالميناء، ضمن خطة التطوير التي يتم تنفيذها.

وتفقد أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 1.3 مليار جنيه وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق 17 مترا وبها ساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع وتتسم بطاقة استيعابية قدرها 4 ملايين طن سنويا.

وصرح وزير النقل بأن المحطة من المقرر الانتهاء منها أوائل إبريل القادم ستساهم في تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء وزيادة مساحة التخزين داخل الميناء، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبير في الإيرادات والنشاط التشغيليى للميناء، خاصة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية وأحد العلامات الهامة للاقتصاد القومي. ثم قدم الربان طارق شاهين، رئيس ميناء دمياط، عرضا تقديميا عن عدد من المشروعات الجارٌية والمستقبلٌة بالميناء.

مثل (إنشاء محطة بضائع متعددة الأغراض بطول 630 مترا وعمق -17 مترا وشراء (4) قاطرات تراكتورز قوة شد (60) طن وعملية صيانة الممر الملاحى وعملية تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ومشروع محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 2000 متر وعمق – 18 مترا وساحة تخزين بمساحة 910 آلاف متر مربع.

بالإضافة إلى مشروع تداول بضائع الصب صديقة البيئة وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها لخدمات السوق المحلية والعالمية على مساحة 130 ألف متر مربع وتقع في منطقة الميناء النهرى وترتبط بباقى محطات الميناء من خلال شبكة الطرق البرية وخط سكة حديد، وكذلك مشروع إنشاء رصيف بحرى لتصدير اليوريا والأمونيا بطول 285 مترا وعمق يسمح برسو سفن حتى غاطس 14 م وساحة خلفية 58000 مترا مربعا لإنشاء تسهيلات تداول وتخزين وتصدير منتجات اليوريا والأمونيا وكذلك إنشاء مصنع لمشتقات الميثانول وهو من مشروعات القيمة المضافة على مساحة 100 ألف متر مربع.

ومحطة خدمات لوجستية للشركات العاملة بحقول الغاز والبترول، كما تضمن العرض خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تتفوق بها ميناء دمياط.