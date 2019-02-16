شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الصحفيين»: طعن على ترشح هشام جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة تلقت اليوم طعنا من أحد الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية ضد ترشح هشام أحمد عوض جعفر وشهرته (هشام جعفر) «حر» لعدم ترشحه بنفسه أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمخالفة لقانون النقابة ولائحته التنفيذية.

وأضاف «عبدالرحيم» أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستبحث الطعن المقدم خلال اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من إغلاق باب تلقي الطعون والتنازلات، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في أداء عملها حتى الثلاثاء القادم.