شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة للقضاء على الإشغالات بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شرطة المرافق بالقاهرة، بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، بالتنسيق مع أجهزة الأحياء المختلفة بتكثيف الحملات على شوارع وأحياء القاهرة بورديات صباحية ومسائية.

وأسفرت هذه الحملات عن القيام بعدد 2246 إزالة إدارية، وتحرير 477 محاضر إشغال طريق، و196 محاضر إدارة بدون ترخيص، و129 محاضر بائع متجول، و6 محاضر غلق إداري، و87 محاضر تلوث بيئة، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ورفع 13 عربة يد و2 عجل لبيع الخضار والفاكهة، ورفع 18 فاترينة «إستانلس» لبيع المأكولات، ورفع 5 عربات كارو، ورفع 10 لافتات إعلانات، و14 تنفيذ قرار إزالة مخالفات بناء، وغلق 6 أكشاك بدون ترخيص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإعادة الانضباط للشارع القاهري من خلال قيام أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع كافة المخالفات والإشغالات وفرض القانون وتنفيذه بإحكام ضد المخالفين وخاصة المقاهي والمطاعم غير المرخصة وغير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها.

حملات مكبرة للقضاء على الإشغالات بالقاهرة