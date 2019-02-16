شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة عسكرية بجنوب شرق إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذى استهدف حافلة عسكرية بمحافظة "سيستان وبلوشستان" بجنوب شرق إيران، مما أسفر عن وفاة نحو 27 شخصا وإصابة 13 أخرين. وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين. وأكد البيان على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

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