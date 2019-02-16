شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: حملات مكبرة على مدار الأسبوع للقضاء على الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإعادة الانضباط بالشارع القاهرى من خلال قيام أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع كافة المخالفات والإشغالات وفرض القانون وتنفيذه بإحكام ضد المخالفين وخاصة المقاهى والمطاعم غير المرخصة وغير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها. كثفت شرطة المرافق بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق بالقاهرة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء المختلفة، الحملات علي شوارع وأحياء القاهرة بورديات صباحية ومسائية وقد أسفرت هذه الحملات عن القيام بعدد 2246 إزالة إدارية، تحرير 477 محضر إشغال طريق، 196 محاضر إدارة بدون ترخيص ، 129 محاضر بائع متجول، 6 محاضر غلق إدارى، 87 محاضر تلوث بيئة، 10محاضر عدم حمل شهادة صحية ، رفع 13 عربة يد 2 عجل لبيع الخضار والفاكهة، رفع 18 فاترينة استانلس لبيع المأكولات ، رفع 5 عربات كارو ، رفع 10 لافتات إعلانات ، 14 تنفبذ قرار إزالة مخالفات بناء ، غلق 6 أكشاك بدون ترخيص .















كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة: حملات مكبرة على مدار الأسبوع للقضاء على الإشغالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.