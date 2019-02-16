شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يترأس الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات ظهر اليوم السبت اجتماعه الشهرى برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع قدم الوزير وأعضاء المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، متمنين له التوفيق والنجاح لما فيه الخير لمصر والقارة الإفريقية.

ووجه الوزير بالتنسيق بين الجامعات المصرية في تنظيم الفعاليات التي ستشارك بها في هذا الحدث الهام خلال هذا العام من خلال خطة شاملة تجمع كافة جهود الجامعات في هذا الشأن.

كما طالب الوزير بتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعات من خلال نواب رؤساء الجامعات، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والحرص على تواجدهم على أرض الواقع كل في تخصصه للوقوف على احتياجات محافظاتهم وتلبيتها، و أعلن الوزير إطلاق مشروع لتعظيم الاستفادة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية لتحقيق اكتفاء ذاتي للمجتمع الجامعي من المنتجات الزراعية والحيوانية، و تدعيم دورها ككليات منتجة في خدمة المجتمع.

كما أكد الوزير على ضرورة تنمية الموارد الذاتية للجامعات للمساهمة في تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجتمع الأكاديمي.

وطالب الدكتور عبد الغفار بزيادة عدد زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة على غرار مبادرة " كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالي، والتنسيق مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لتنظيم فعاليات للطلاب لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية كما طالب الوزير الاستعانة بكبار المسؤلين والسادة الوزراء لإلقاء محاضرات حول المشروعات القومية فى كافة قطاعات الدولة.

كما دعا الوزير رؤساء الجامعات للمشاركة بفعالية في الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية الذي تنظمه جامعة عين شمس في الفترة من ١٩ _٢٠ فبراير لما يمثله من أهمية لدور وحجم العلاقات التي تربط بين البلدين.

كما دعا الوزير الجامعات للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقام في أبريل القادم من خلال عرض وتسويق البرامج الخاصة والعامة للجامعات بالمعرض المصاحب للمنتدى.

وفى ضوء تكليفات الرئيس بفتح كليات جديدة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وجه الوزير الجامعات لإنشاء كليات في تخصصات علوم الحاسب والمعلومات، لاستكمال إنشاء كلية بهذا التخصص الهام بكل جامعة مصرية. إلى جانب العمل داخل لجنة قطاع الحاسبات لتحديث المناهج الدراسية بهذا التخصص وملائمتها للتطورات الحديثة. وفي هذا الإطار وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة كفر الشيخ طبقًا للمعايير المعتمدة عالميًا.

وأكد الوزير على عدم موافقة المجلس الأعلى للجامعات مستقبلا على إنشاء كليات في تخصصات علمية متكررة لا يحتاجها المجتمع.

وطالب د. عبد الغفار رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية للعمل في تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما أعلن الوزير الموافقة على إضافة دورة مكافحة الفساد والتعريف به ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وفى إطار تطوير سياسات جذب الطلاب الوافدين، طالب الوزير بالإعداد لمسابقة أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين التي تم الاتفاق عليها في الملتقى الأول للطلاب الوافدين الذي نظمته جامعة المنصورة مؤخرا، وفقا للمعايير المطلوبة للمسابقة ومنها توافر إدارة للوافدين وتوفير خدمات وأنشطة لرعاية الطلاب وقنوات اتصال الكترونية. كما دعا الجامعات للإشتراك في معارض تسويق الجامعات المقرر تنظيمها بنيجريا و عمان خلال الفترة القادمة.

وافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بما يتلائم مع النظم التعليمية بالدول الأخرى.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات لدراسة الأخذ بنظام العام التأهيلي للطلاب الوافدين خريجي النظم التعليمية المختلفة عن النظام المصري.

- ووافق المجلس علي قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ببرامج الساعات المعتمدة فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي الحالي.

وبشأن ما أثير مؤخرا حول الشهادة الثانوية البريطانية الدولية داخل جمهورية مصر العربية قرر المجلس استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المعمول بها حاليا بمكتب التنسيق حتى العام الجامعى 2018/ 2019 ، مع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمنح جميع الشهادات الأجنبية لمراجعة ضوابط قبول هذه الشهادات بمؤسسات التعليم العالى المصرية.

كما وافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الاطفال باعتماد أطر مرجعية موحدة استرشادية للوائح كليات التربية الطفولة المبكرة مرحلة البكالوريوس، وكذلك اعتماد معايير موحدة لإنشاء كليات التربية للطفولة المبكرة في الجامعات المصرية في ضوء احتياجات التنمية بالدولة وسوق العمل.

وعلى هامش المجلس تم إعلان نتيجة مسابقة "حكاية نصر" التي تم إطلاقها مطلع العام الدراسي الحالي تزامنا مع مرور ٤٥ عاما على انتصارات حرب أكتوبر؛ بمشاركة ٢٦ جامعة حكومية، و٥ جامعات خاصة و ٦ معاهد عليا.

حيث شارك فيها ١١٢ ألف طالب وطالبة.

وفاز بالمركز الأول جامعتا الزقازيق والمنيا، وفاز بالمركز الثاني جامعتا السويس و المنوفية، وفاز بالمركز الثالث جامعة قناة السويس. وقدم الوزير دروع تكريم لرؤساء الجامعات الفائزة.