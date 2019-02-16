16 أبريل.. الحكم على "عربجي" في اتهامه بالاتجار في البشر بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم السبت، حجز محاكمة "عربجي" متهم بالاتجار بالبشر في العجوزة، لجلسة 16 أبريل؛ للحكم.

كشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول في القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة أن المتهم "إسلام. خ"، 23 سنة، عربجي، في غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة، آوي المجني عليه "مصطفي. ر"، والمجني عليهم الأطفال "كريم. ع". و"إبراهيم. م". و"أحمد. م" و"عبد الظاهر. م"، و"عاشور. ع." بقصد استغلالهم تجاريا في أعمال التسول للحصول على ربح مادي مساساً في حقهم من الحماية من الاتجار بهم بأن اجبرهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأضاف القرار، قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه "مصطفي. ر"، بالقوة والتهديد.