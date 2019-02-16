جريمة "السباك" في "المطبعة".. استدرج صبي في عقار خال وشنقه ثم سرق متعلقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أدلى "سباك" متهم بقتل سائق توك توك في منطقة دار السلام باعترافات تفصيلية حول الواقعة، التي ارتكبها بدافع السرقة –بحسب أقواله، مؤكدًا استدراجه للمجني عليه، إلى عقار شقة تحت التشطيب في منطقة المطبعة ثم غافله وخنقه بحبل، وهرب بعد استيلائه على متعلقاته.

وكشفت مباحث القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير المباحث، غموض واقعة العثور على جثة صبي مجهول داخل شقة "تحت التشطيب" بأحد العقارات بمنطقة دار السلام.

وأثبتت المعاينة أن الجثة لشاب موثوق القدمين وملفوف حول رقبته حبل، كما نجح رجال المباحث في تحديد هويته وتبين أنه يدعى "أحمد.م"، 17سنة، سائق "توك توك"، مقيم بدار السلام.

بينت التحريات اختفاء هاتف المجني عليه، وأن أخر مكالمة تلقاها المجني عليه، كانت مع سباك طلب حضوره إلى شقة خالية في عقار تحت التشطيب بمنطقة المطبعة، لنقل بعض الأدوات إلى عقار آخر.

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توصلت تحريات المباحث إلى هوية الشخص المذكور وألقت القبض عليه وهو "محمد.م"، 30 سنة، يعمل سباك ومقيم بمنطقة بهتيم في ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

أمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه توجه إلى منطقة ميدان المطبعة ونجح في استدراج المجني عليه إلى مسرح الجريمة، بعد إيهامه بنقل بعض الأدوات من الشقة إلى موقع عمل آخر.

أوضح المتهم أن سابقة قيامه بأعمال سباكة بإحدى الشقق داخل العقار مكنته من معرفة عدم تواجد أحد به، فخطط لارتكاب الواقعة، وما أن دخل وبصحبته المجني عليه للشقة باغته بالتعدي عليه، وشل حركته، وقام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استولى المتهم على هاتف المجني عليه، والتوك توك، ولاذ بالهرب.

أرشد المتهم عن الهاتف المحمول والتوك توك المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.