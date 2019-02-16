بـ "نص كيلو هيروين".. ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال لضبط تجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص، سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح ناري، سرقة" لاتجاره في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته "120 جرام لمخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر بقصد الاتجار.

كما تم ضبط متهم آخر مُقيم في العاشر من رمضان، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، وبحوزته "100 جرام لمخدر الهيروين"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، فيما ضُبط شخص بحوزته "طبنجة، 5 طلقات من ذات العيار، 250 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول)، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع.

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كما تم ضبط مسجل خطر بحوزته "120 جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وضبطت الحملة عاطل مُقيم بشمال سيناء، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالإعدام في قضية قتل والسجن المؤبد في قضية مخدرات، وبحوزته 15 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، بندقية خرطوش، 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول، واعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.