محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك في خطاب رسمي إلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. كما أعلنت اللجنة النقابية للإعلام الإلكتروني بالقاهرة بالنقابة العامة للصحافة والإعلام، تأييدها للتعديلات الدستورية. وقالت اللجنة، في بيان، إن هذه التعديلات تعود على مصر بالخير والرخاء والبناء لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة الإنتاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللجان النقابية بـ "مجلة الإذاعة والتليفزيون" و "نقابة الإعلام الإلكتروني" تؤيد تعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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