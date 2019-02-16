"الصحفيين": طعن واحد على أحد المرشحين في اليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة تلقت اليوم السبت، طعنا من أحد الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية ضد ترشح هشام أحمد عوض جعفر وشهرته (هشام جعفر) "حر" لعدم ترشحه بنفسه أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمخالفة لقانون النقابة ولائحته التنفيذية.

وأضاف "عبد الرحيم"، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستبحث الطعن المقدم خلال اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من إغلاق باب تلقي الطعون والتنازلات، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في أداء عملها حتى الثلاثاء القادم.​