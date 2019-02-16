نقف خلف القيادة السياسية.. 9 لجان نقابية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت عدد من اللجان النقابية بـ9 شركات وبنوك ومعاهد أزهرية من مختلف محافظات الجمهورية، موافقتها على التعديلات الدستورية المرتقبة من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات.



وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تؤيد التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لجهوده في التنمية وبناء البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي واهتمامه بشركات الغزل والنسيج بصفة خاصة، والعمل على تطويرها في المرحلة الحالية ورعايته لمصالح العاملين بقطاع الغزل والنسيج وتدعيمه لها من أجل التطوير.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، رئيسَا وأعضاءًا عن كامل الدعم والتأييد لتعديل مواد الدستور وذلك لاستمرار مسيرة الانجازات خلال فترة زمنية قصيرة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى المشاركة في تعديل دستور البلاد، وذلك لرفع شأن مصر بين الأمم في ظل القيادة الحكيمة لها.

وأيدت النقابة العامة لعمال النقل البري بالبحيرة، ومجلس نقابتها ولجانها النقابية، دعمها وتأييدها الكامل للتعديلات الدستورية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية من أجل مستقبل مشرف.

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كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالاتصالات بقطاع الجيزة، تأييد التعديلات الدستورية الجديدة التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب.

وأيدت اللجنة النقابية بفندق ميريدان بيراميدز، وجميع العاملين بها التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لدعم استقرار الوطن ودعم مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما رآه قطاع السياحة والفنادق من الاستقرار الأمني والنمو الذي شهده.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الدقهلية الأزهرية ومعاهدها، تأييد التعديلات الدستورية، لاستمرار مسيرة العطاء والانجازات، التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ودعت اللجنة، المواطنين، إلى المشاركة في التعديلات الدستورية وذلك لرفع شأن الوطن.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالصحة بمحافظة الدقهلية، وجيمع العاملين بها، تأييدها للتعديلات الدستورية.

كما أيدت اللجنة النقابية للعاملين بالبترول بمحطة الغاز السائل بطلخا، والعاملين بها، تأييدها للتعديلات الدستورية المقرر إدخالها على درستور 2014.