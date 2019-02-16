عمر مروان: قانون التجارب السريرية سيحافظ على جسد الإنسان ولا يكبل العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للخروج بنصوص متوازنة في هذا التشريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس السيسي، برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، وبحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح مراون أن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بمشروع القانون لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي، بل تدفعه للأمام.​