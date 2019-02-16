الصحفيين: الخميس آخر موعد لتلقي اقتراحات الجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أن الخميس المقبل(21فبراير2019) هو آخر موعد لتلقى اقتراحات الزملاء الصحفيين لمناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية العادية المحدد لها الأول من مارس المقبل.

وأشار عبد الرحيم إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن (6) بنود كالآتى:

1-التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2018م).

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2018)حتى (فبراير2019م).

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3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2018م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019م.

4- مناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها ولايجوز مناقشة غيرها.

5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لــ ( 6 ) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءًا.

6- ما يستجد من أعمال.​