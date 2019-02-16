وزيرة الصحة: ننتظر "التجارب السريرية" لتطوير صناعة الدواء ومشتقات البلازما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إن الوزارة توصلت إلى "توافق كبير" حول قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد التشاور مع ممثلي الجهات المعنية.

وأضافت في كلمتها، اليوم السبت، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بإعادة النظر في بعض مواد القانون الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في يوليو من العام الماضي: "موضوع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية كبير جدًا، وسيكون هناك كثير من التطوير الفترة المقبلة، في إطار بناء الإنسان، ولابد أن يتواكب معه زيادة في الأبحاث الإكلينيكية".

وأكدت أن الوزارة تسعى لتطوير صناعة الدواء ومشتقات البلازما البلازما والالقاح وأدوية الأورام وذلك مرتبط بقانون الأبحاث الإكلينكية .

وأشارت إلى أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع التعليم والبحث العلمى، والمعترضين على المواد الخلافية، وتم التوافق على الوصول إلى مواد متوازنة وقالت: "خلصنا إلى كثير من التوافق".​