مصر | 23 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية بـ"الكسب غير مشروع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية بـ"الكسب غير مشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ٢٣ فبراير لبدء محاكمة إقبال غريدون رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته673 ألف و71 جنيها نتجية اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و444 ألف و806 جنيها.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار إسماعيل عوض وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز إبراهيم ونادر محمد عيسى ومدحت سالم رمضان.

وكان المستشار أمير أبو الليل رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمة إقبال غريدون رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية الي محكمة الجنايات لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته ٦٧٣ ألف و٧١٠ جنيها نتيجةً اختلاسها ٢٢ شيكا بقيمة مليون و٤٤٤ الفا و٨٠٦ جنيها والمستقطعة من اجور العاملين والمسلمة اليها لتوريدها لحسابات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن دونت رقم حسابها الشخصي ببنكي الأهلية والاسكندرية على الشيكات بدلا من حساب جهات المستقطع لصالحها المبالغ وقامت بايداعها بحسابها الشخصي وصرف قيمتها عقب ذلك وقامت بسداد جزء منها لصالح جهةً العمل.

وتوصلت التحقيقات الي ان المتهمة ارتكبت جريمة التزوير عن طريق إثبات رقم حسابها الشخصي بالشيكات بدلا من حسابات الجهات المستقطع لها الاموال كما انها استغلت وظيفتها للحصول على الاموال غير المشروعة.



يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهمة بالسجن ١٥ عاما ورد مبلغ وقدره ٧١٢ الفا و٢٢٧ جنيها لقيامها باختلاس مبلغ مليون و٤٤٤ الفا و٨٠٦ جنيها من اموال الادارة التعليمية.وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ ١٨٠ الف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و١٥ الف جنيه لصندوق المهن التعليمية