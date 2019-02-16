مصر | إحالة مأموري جمارك قرية البضائع إلى المحاكمة لتقاضيهم رشوة 60 ألف جنيه

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أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة واقعة رشوة مأموري جمارك قرية البضائع إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتقاضي رشاوى مالية بلغت 60 ألف جنيه.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول.

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وجاء بالتحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما على موظفين عمومين مأمور الجمارك بمطار القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي طلبا لنفسيهما عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من المتهمين الثالث حتى الخامس بواسطة المتهم السادس مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرض تلك البضائع على مصلحة الدمغة والموردين.

كما أن المتهمين الثالث والرابع وهما من أصحاب الشركات المتعاملة قدما رشوة لموظف عمومي الإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهمين الأول والثاني مبلغ الرشوة.

وتبين أن المتهم الخامس توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في تقديم مبلغ رشوة 60 ألف جنيه، كما أن المتهمين جميعا أيضا هربوا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي لها الصفة التجارية بأن أدخلوها إلى البلاد دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بطريق غير مشروع بأن أخفوها ولم يوضحوها في الإقرار المقدم منهم.