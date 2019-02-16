مصر | جمع 5 ملايين جنيه في 5 أشهر.. سقوط تاجر عملة في كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمع 5 ملايين جنيه في 5 أشهر.. سقوط تاجر عملة في كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تاجر حدايد وبويات بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "لطفي. ن. ع"، مواليد 1956، تاجر حدايد وبويات، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا "اتجار في النقد الأجنبي"، والمقضي عليه في إحداها فيها بالحبس سنة مع الشغل، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذًا من محله الكائن بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطه، حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج وتوفيرها للتجار والمستوردين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال 5 أشهر طبقا للفحص المستندي 5,000,000 جنيه مصري، 650,000 ريال سعودي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.