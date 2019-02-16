مصر | تأجيل محاكمة عاطل انتحل صفة موظف نيابة لـ20 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة عاطل انتحل صفة موظف نيابة لـ20 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وأمانة سر أحمد الحسيني، تأجيل محاكمة عاطل انتحل صفة موظف في نيابة الخليفة للنصب على المواطنين، إلى جلسة 20 فبراير للإطلاع على أوراق القضية مع استمرار حبس المتهم.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد قيام "ش.ع" عاطل، بالنصب عليهم بزعم عمله موظفًا في النيابة وقدرته على إنهاء أي أوراق أو قضايا متعلقة بهم مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين أن المتهم أثناء إنهائه بعض الأوراق في النيابة سرق أوراق قضايا قديمة، وبدأ يستغلها ليوهم ضحاياه بأنه يعمل موظفا في النيابة ولديه القدرة على حيازة القضايا.

وباستصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهم وبحوزته المسروقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت بحبسه على ذمة القضية وإحالته لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.