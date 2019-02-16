أخبار مصر | رئيس "إفريقية النواب": كلمة الرئيس بمؤتمر "ميونخ" عرضت التحديات التي تواجه الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إفريقية النواب": كلمة الرئيس بمؤتمر "ميونخ" عرضت التحديات التي تواجه الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن أتت انطلاقا ليس فقط بصفته رئيسًا للدولة المصرية وإنما كرئيس للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وقد عبر عن شواغل الشعوب الإفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدمًا.

وأضاف رضوان، أن الرئيس تطرق إلى التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية على حد سواء من نزاعات مسلحة وحروبًا أهلية وصدامات عرقية ومذهبية وهجمات إرهابية، فضلًا عن مشكلات الفقر والبطالة وضعف الإنتاجية وتردي مستوى الخدمات المختلفة، وما يرتبط بها من أزمات اقتصادية وعدم استقرار للأسواق المالية ومشروطيات التدفقات الرأسمالية، وتفاقم ظاهرة الديون، وكلها مشكلات تتطلب تعاونًا دوليًا صادقًا لحلها.

كما أشار النائب البرلماني، إلى أن الرئيس السيسى أوضح سبل معالجة تلك المشكلات عن طريق مراجعة وتقييم نماذج التعاون التقليدية، بما يُسهم في إنهاء النزاعات والنهوض بعدد من المجالات ذات الأولوية، مثل ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتمكين المرأة التي تعد نصف المجتمع، بالإضافة الى الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية وخلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الاندماج والتكامل الإقليمي، مؤكدًا أن الرئيس اهتم بعرض أولويات الاتحاد الإفريقي لعام 2019 والتى من أهمها دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، كما أشار إلى ملف إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات وأوضح اعتزام مصر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي على تدشين مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية والذي تستضيفه القاهرة ليكون أداة إقليمية فعالة في مساعدة الدول التي خرجت مؤخرًا من النزاعات المسلحة.

