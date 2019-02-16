أخبار مصر | بدء تفعيل الدمغة الإلكترونية للمحامين في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تفعيل الدمغة الإلكترونية للمحامين في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي الجيزة، اليوم السبت، عن افتتاح أول منفذ لبيع الدمغة الإلكترونية في محكمة شارع السودان بغرفة المحامين بالدور الأول، طبقًا لخطة النقابة العامة في تعميم الدمغة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد جابر، وكيل نقابة محامي 6 أكتوبر، إنه سوف يتم افتتاح منفذ آخر بمقر النقابة الفرعية بالكيت كات في تاج الدول، وذلك منعًا لتزوير الدمغة، وعدم تداولها، راجيًا للجميع التوفيق، والحفاظ على نقابتهم ومدخراتهم.

كان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد أعلن، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، العام الماضي، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقًا للخطة المقررة.