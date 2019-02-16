أخبار مصر | وكيل "قوى عاملة النواب" تتقدم بتعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "قوى عاملة النواب" تتقدم بتعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها جهزت مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، فيما يخص المادة 33 المعنية بانتداب الموظفين، لإتاحة ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى.

وأكدت عطوة، أن هناك مخالفة دستورية بالقانون الحالي يستوجب التدخل التشريعي السريع، لا سيما وأن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون، يسمى التثبيت على الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات على مستوى الجمهورية، حيث إن المادة بوضعها الحالي، توجد تفرقة بين عامل أو موظف حكومة وآخر نتاج قصور تشرعي.

ونصت المادة بعد التعديل: يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

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رئيس "سياحة النواب": وزيرة الهجرة حققت نجاحات كبيرة في ملف شئون المصريين بالخارج

أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالجهود والمبادرات غير التقليدية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتى تهدف إلى ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم المصرى، مؤكدا أن السفيرة نبيلة مكرم حققت نجاحات كبيرة فى هذا الملف الحيوى.

وأعلن "صدقى"، تأييده للمبادرة الجديدة التى أطلقتها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج تحت مسمى سجل كيانك فى الخارج واستعد لمؤتمرك فى الداخل، مشيدا بتدشين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقعها الإلكترونى قسم خاص بالتسجيل الإلكترونى فى المبادرة وهو ما توافدت عليه كل الكيانات المصرية بالخارج، والذى سيكون حتى يوم 15 مارس على أن يعقد المؤتمر الأول فى القاهرة أول أبريل القادم.

وطالب النائب عمرو صدقى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مساندة جهود السفيرة مكرم فى هذه المبادرات الناجحة والتى حققت العديد من الأهداف فى مقدمتها مشاركة المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى، التى تتم على أرض مصر، داعيا جميع وسائل الإعلام المصرية بالترويج لهذه المبادرات، وطالب أيضًا السفيرة نبيلة مكرم إعطاء أكبر اهتمام لملف السياحة المصرية والترويج لها عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدا أن افضل سفراء يروجون بوطنية للسياحة المصرية عالميا هم أبناء مصر بالخارج.